Тамбов, , 19:01 — REGNUM

Тамбовский гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь более 440 миллионов рублей на развитие бизнеса, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

В настоящее время Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (Гарантийный фонд) является ключевым региональным институтом финансовой поддержки бизнеса, основной целью деятельности которого является обеспечение доступа субъектов МСП к кредитным и финансовым ресурсам. Он подвел итоги работы региональных гарантийных организаций за первое полугодие 2019 года. По объёму выданных поручительств гарантийный фонд Тамбовской области занимает лидирующие позиции и входит в топ-5 по ЦФО.

Так, за 6 месяцев фонд заключил 24 договора поручительства на сумму более 230 млн рублей. Это позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь кредитов на сумму 441 млн рублей. Следует отметить, что большая часть кредитов — на льготных условиях. Таким образом, предприниматели региона, пользуясь государственной поддержкой, смогли получить в банках ресурсы на развитие своего бизнеса. Во втором полугодии 2019 года фонд планирует сохранить положительную динамику выдачи поручительств.

Глава региона Александр Никитин призывает активнее работать с бизнес-сообществом, привлекая инвестиции в экономику области. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства до 2024 года ставится задача увеличения количества субъектов МСП почти на 30 процентов. Доступ к льготному кредитованию и развитие микрофинансирования — необходимые условия для стимулирования предпринимательской инициативы.