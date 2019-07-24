Тамбов, , 18:47 — REGNUM

В Тамбовской области приступили к разработке нового областного закона о пчеловодстве, который должен урегулировать процесс взаимодействия между аграриями, пчеловодами и муниципальными властями, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Новый закон поможет предотвратить повторение ситуации, которая случилась в этом году, когда сразу в нескольких районах произошла массовая гибель пчел. По словам тамбовских пчеловодов, причиной стало нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов: аграрии проводят обработку полей пестицидами и заранее не предупреждают об этом.

Законом области «О пчеловодстве» планируется урегулировать права и обязанности всех заинтересованных сторон. Будут установлены требования к осуществлению пчеловодческой деятельности и продуктам пчеловодства, требования по охране пчел от вредоносного воздействия пестицидов и агрохимикатов, основания административной и (или) гражданско-правовой ответственности за их нарушение.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, в частности, планируется закрепить обязанность пчеловодов вносить сведения о пчелах в похозяйственные книги, которые ведут сельсоветы, и предоставлять свои контактные данные для оперативной связи. А аграриев обязать уведомлять предоставивших соответствующие сведения пчеловодов о предстоящих обработках сельскохозяйственных посевов посредством смс-сообщений или иным способом, позволяющим документально подтвердить такое уведомление.

После разработки законопроект будет размещен на сайте управления сельского хозяйства области для общественного обсуждения. Все заинтересованные лица смогут представить свои возражения или замечания, которые будут рассмотрены и учтены в процессе его доработки.