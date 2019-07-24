Йошкар-Ола, , 18:27 — REGNUM

Эксперты Казанского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам изучения проект-сметной документации об оснащении аэропорта Йошкар-Олы радиомаячной системой инструментального захода на посадку. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Аэропорт Йошкар-Олы Airola.ru

Система состоит из курсового и глиссадного радиомаяков, а также другого оборудования, необходимого для увеличения степени безопасности полётов. Система даст возможность воздушным судам получать данные о положении судна относительно взлетно-посадочной полосы, диспетчеры при этом смогут обеспечивать высокую точность и безопасность при заходах бортов на полосу.

Кроме того, планируется провести мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения возможными опасными геологическими процессами.

Заказчиком работ является Федеральное унитарное государственное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», генеральным проектировщиком — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 июля возобновлено авиасообщение между Йошкар-Олой и Москвой.

Перед этим были завершены минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта. Текущий ремонт аэропорта выполняло АО «Марий Эл дорстрой» за 11,94 млн рублей. Средства выделял республиканский бюджет. При этом реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года.

В декабре 2018 года стало известно, что в ценах 2018 года стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы составит около 2,4 млрд рублей.

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