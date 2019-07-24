Сеул, , 18:15 — REGNUM

Инженерное подразделение конгломерата Hyundai, Hyundai Engineering, 23 июля выиграло тендер на постройку электростанции на острове Гуам. Объём инвестиций в проект оценивается в 534 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

В конкурсе принимала участие атомная госкомпания KEPCO, которая выбрала Hyundai Engineering в качестве подрядчика. Hyundai Engineering за два с половиной года предстоит построить электростанцию комбинированного цикла мощностью 200 мегаватт. Такие станции используют уголь в качества топлива, однако благодаря его газификации и многоступенчатой очистке, удаётся добиться значительного сокращения выбросов парниковых газов, пыли и сажи. Электростанция будет расположена на севере острова близ деревни Дедедо и необходима для обеспечения электричеством не только жителей, но и военных баз ВМФ и ВВС США, занимающих треть территории Гуама.

Гуам — крупнейшая военная база в Тихом океане США.

Территория Гуа́м— остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением).