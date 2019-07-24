Дзержинск, Нижегородская область, , 18:11 — REGNUM

На объекте накопленного экологического вреда в Дзержинске — шламонакопителе «Белое море» — проходит финальный этап рекультивации. До настоящего момента более 6 гектаров свалки покрыто биоматами, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин, инспектируя объект, в очередной раз заверил, что работы идут с опережением графика.

До 1 августа в регионе принимаются предложения от жителей относительно будущей судьбы площадки. Никитин отметил, что сейчас лидирует перспектива оставить «Белое море» зелёной лужайкой, но также многие склоняются к варианту организации на этой территории арт-пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области реализуется «пилотный проект» по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Все участники федеральной программы расположены в Дзержинске — полигон ТБО «Игумново», свалка химических отходов «Черная дыра» и шламонакопитель «Белое море». Завершить работы по всем планируется не позднее апреля 2020 года. Для ликвидации используются современные технологии. Средства регион получил в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. Только в апреле 2018 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 3,3 млрд рублей.

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