Калуга, , 17:44 — REGNUM

Более 19 тонн свежих турецких абрикосов общим весом 19,74 тонны были забракованы специалистами управления Россельхознадзора по Калужской области, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

По информации ведомства, при проведении карантинного фитосанитарного контроля на абрикосах из Турции были обнаружены личинки опасного вредителя — средиземноморской плодовой мухи, что подтвердила энтомологическая экспертиза. В итоге абрикосам предстоит возвращение в Турцию. Ранее в Калужской области было забраковано более 36 тонн турецких нектаринов с этой же вредной мухой. Их тоже отправили обратно.

Средиземноморская плодовая муха является опасным и вредоносным вредителем. Она повреждает более 200 видов растений, не родственных между собой. Среди них апельсин, абрикос, яблоня, слива мандарин, авокадо, хурма, инжир, банан, лимон и другие. Потери от вредителя составляют от 80 до 100%.