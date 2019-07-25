Вашингтон, , 05:13 — REGNUM

Анонсы о наказании чуть ли не всей имеющейся планеты следуют от американского президента с нарастающей частотой. Почему шуму от этих введенных и невведенных всё больше, а толку для США все меньше, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Герб Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Очередная попытка запугать до колик оказалась направлена в сторону Ирана: госсекретарь США Майк Помпео заявил о чрезвычайной решимости добиться полнейшей изоляции Тегерана. Только вот Тегеран почему-то не очень напуган. И даже более того, за последние полгода США как будто пропали из публичных заявлений иранского руководства, в которых фигурирует или некий абстрактный Запад, или и вовсе ООН. Если же с кем-то и происходит разговор на повышенных тонах, то это, скорее, с руководством Евросоюза, нежели с планетарным уже почти экс-лидером.

Все дело в том, что, начав давление на Иран аж с далекого 1979 года и пройдя последовательные фазы заморозки иранских активов и золотого запаса, запрета на выдачу кредитов и на продажу оружия, наконец, запрета на контакты в научной области, ныне Вашингтон исчерпал все опции, лежащие в области санкций. Дополнительная печаль для американских производителей санкций состоит в том, что Ираном тех, кому не страшно, не ограничивается: похоже, что схема по принуждению к лояльности исчерпала себя и в отношении Индии, не говоря уже о Китае. Итак, американский кнут изрядно истрепался, а американский пряник скукожился до почти невидимых размеров. Что же остается бедному Помпео? Только пытаться воздействовать на воображение, авось визави изобретет для себя страшную американскую кару самостоятельно. Правда, желающих не находится.

Читайте статью Александра Запольскиса «Кризис идеи американских санкций».