Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM

Спешить с созданием Ростовской агломерации региональные чиновники ненамерены. Это дал понять донской губернатор Василий Голубев. По его словам, вопрос объединения Ростова-на-Дону с городами-спутниками — Аксаем и Батайском — решено обсудить с жителями муниципалитетов.

«Мы не будем ни в коем случае форсированное принимать решение по такого рода вопросу, будем слушать людей», — цитирует главу региона ТАСС.

Глава региона отметил, что власти будут убеждать людей в том, что объединение муниципалитетов будет работать, в том числе в интересах населения.

Напомним, что в этом году ростовский губернатор сообщал, что присоединение города Аксая к Ростову-на-Дону — вопрос решённый, несмотря на то, что в январе 2019 года состоялся митинг. Почти 2000 человек выступили против объединения муниципалитетов.

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