Краснодар, , 17:07 — REGNUM

Учеников школ в районах необходимо ориентировать на получение образования, которое затем можно применить в сельском хозяйстве. Пока большинство выпускников таких школ предпочитают городские профессии. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 24 июля, сообщила пресс-служба администрации края.

«Они лучше всех приспособлены к тому, чтобы прийти в сельское хозяйство. Необходимо показать ребятам, что это высокотехнологично и интересно. Мы отбираем для эксперимента школы в нескольких регионах для внедрения лабораторий, где будут показаны, например, все стадии современного выращивания растений, роботизация сельского хозяйства», — считает Сергеев.

Добавим, ранее стало известно, что в Краснодарском крае четыре школы — три в Краснодаре и одна в Сочи — получат статус базовых школ Российской академии наук.

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