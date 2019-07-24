Белгород, , 16:54 — REGNUM

Депутаты Белгородского городского Совета 23 июля утвердили изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Новые детские сады и школы теперь будут строить по формуле «50 мест на 1 000 жителей». Ранее количество мест для дошкольных образовательных учреждений было принято за 100, а для школ показатель составлял — 110.

Изменения связаны с уменьшением коэффициента рождаемости, сообщило ИА «Бел.ру». По данным Белгородстата за январь — апрель 2019 года в Белгородской области родилось 4 тыс. 358 детей, а умерли 7 тыс. 257 человек.

По итогам 2018 года в Белгородской области работает 473 самостоятельных дошкольных учреждений; школ, гимназий и иных общеобразовательных организаций насчитывает 551.