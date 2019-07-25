Москва, , 00:42 — REGNUM

Глобализация воспевалась ее апологетами как наращивание выгод для всех от сращивания мировой экономики воедино. Какую оборотную сторону таила в себе глобализация и какие неприятные ее качества начинают проявляться именно сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Глобализация по американски Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На примере дипломатических неурядиц между Японией и Южной Кореей стало предельно очевидно, что глобализационные механизмы, исходно представлявшиеся всего лишь усилением выгод от использования широчайшего свободного рынка, в действительности являются способом контроля одних государств над другими. Показательно, что в данном примере Южная Корея, которая потребовала компенсаций для своих граждан, пострадавших во время японской оккупации периода Второй Мировой войны, получила ассиметричный ответ в духе торговой войны.

Япония ввела односторонние экспортные санкции по ряду материалов, критичных для производства южнокорейской электроники. И вот Южная Корея, являющаяся одним из лидеров в высокотехнологичной отрасли производства, оказалась бессильная что-то противопоставить. Показателен этот пример потому, что в рамках глобализации страны-члены клуба условных мировых лидеров ставили всех остальных в кабальное положение, оставляя за собой ключевые технологические или финансовые области, посредством которых они в любой момент могли призвать «вольнодумцев» к порядку. Еще беспокойнее тот факт, что зачастую такого рода держателем кнута и пряника оказывалось не какое-либо конкретное государство, а то или иное ТНК. Уже 12 лет назад ключевой орган Генассамблеи ООН по вопросам в области торговли и развития сообщил, что на 500 ведущих ТНК мира приходится более 80% торговли мировыми технологиями.

Все это является для России еще одним сигналом: встраивание в западный мир — это тупиковый путь, ведущий к окончательной потере суверенитета в предложенной системе международного разделения труда, где управление будет принадлежать иностранным структурам.

Читайте статью Руслана Хубиева «Эпоха новых войн: мировая мышеловка глобализации захлопывается».