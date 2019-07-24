Ашхабад, , 16:27 — REGNUM

Министерство здравоохранения Туркмении удостоилось сертификата ЮНИСЕФ за высокие достижения страны в области иммунизации. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Туркмении.

Вакцинация (cc) NIAID

По словам министра здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеда Аманнепесова, только в период с 2016 по 2020 годы туркменское правительство выделило более $40 млн (более 2,5 млрд рублей) на борьбу с наиболее распространенными заболеваниями, предотвратимыми вакцинацией.

Он также отметил, что недавно государство выделило дополнительные $17 млн (около 1,1 млрд рублей) на приобретение еще трех вакцин против ротавирусных, пневмококковых инфекций и гепатита А.

«Иммунизация является одной из ключевых стратегий Туркмении в сфере здравоохранения населения, нацеленной на предотвращение заболеваний. Мы добились всеобщей осведомленности за эти годы благодаря нашему партнерству с ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также с помощью обученного местного медицинского персонала, осуществляющего вакцинацию, семейных врачей и повышения общественных медицинских знаний через СМИ», — подчеркнул Аманнепесов.

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