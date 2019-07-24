Владимир, , 16:25 — REGNUM

Во Владимирской области общая сумма просроченной дебиторской задолженности всех потребителей по итогам первого полугодия 2019 года составила почти 2,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM 23 июля сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

Долги населения региона составляют 128 миллионов рублей. Промышленные предприятия задолжали газовикам более 260 миллионов рублей, бюджетные потребители — 129 миллионов. Самый большой долг образовался у теплоснабжающих организаций Владимирской области — 1,4 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2019 года «Газпрм межрегионгаз Владимир» направил в суд 266 исков о взыскании задолженности за потребленный газ с юридических лиц и более восьми тысяч исков о взыскании задолженности с физических лиц на сумму почти 36 млн рублей. Юридические лица уже погасили долги на сумму более 500 млн рублей, физические выплатили более 22 миллионов.

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