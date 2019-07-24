Москва, , 16:35 — REGNUM

Для того чтобы в РФ серьёзно вырос прожиточный минимум, нужно изменить всю структуру экономики, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Просто повысить сумму постановлением правительства и установить прожиточный минимум в размере не 10 тысяч рублей, а 30 тысяч — не проблема. Проблема в том, как обеспечить распределение ресурсов так, чтобы каждый мог получать этот доход, — сказал экономист. — Мы видим, что за последние годы резко выросло значение минимального размера оплаты труда. Долгое время МРОТ был у нас сильно ниже прожиточного минимума. Значит ли это, что наши граждане стали получать больше? Увы, в некоторых случаях даже меньше. Предположим, что у человека заработная плата была 13 тысяч рублей. Его раньше устраивали в компанию на МРОТ на 7 тысяч рублей. Их он получал официально, а еще 6 тысяч в конверте. Теперь же 10 тысяч он получает официально, а три в конверте».

Иными словами, как объяснил Комолов, реальная заработная плата не выросла, но зато налогов — с возросшей суммы — человеку теперь приходится платить больше. Для того же, чтобы обеспечить реальный рост доходов, государству, по мнению Комолова, надо изменить всю структуру экономики — люди, которые получают доход ниже прожиточного минимума, должны пользоваться социальной поддержкой со стороны государства. Средства для этого эксперт предложил получить за счёт изъятия лишних доходов у крупных российских собственников, установления прогрессивной шкалы налогообложения, введения повышенного налога на доходы от акционерного капитала и ряда других мер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, экономика РФ стала экспортно-колониальной, и поэтому ей всё сложнее конкурировать с развитыми экономиками стран Запада и Азии. Кроме того, играет свою роль и то, что российские власти разогнали маховик инфляции, сами спровоцировали рост цен и падение покупательной способности населения.

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