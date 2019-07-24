Москва, 24 июля 2019, 16:35 — REGNUM
Для того чтобы в РФ серьёзно вырос прожиточный минимум, нужно изменить всю структуру экономики, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Иными словами, как объяснил Комолов, реальная заработная плата не выросла, но зато налогов — с возросшей суммы — человеку теперь приходится платить больше. Для того же, чтобы обеспечить реальный рост доходов, государству, по мнению Комолова, надо изменить всю структуру экономики — люди, которые получают доход ниже прожиточного минимума, должны пользоваться социальной поддержкой со стороны государства. Средства для этого эксперт предложил получить за счёт изъятия лишних доходов у крупных российских собственников, установления прогрессивной шкалы налогообложения, введения повышенного налога на доходы от акционерного капитала и ряда других мер.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, экономика РФ стала экспортно-колониальной, и поэтому ей всё сложнее конкурировать с развитыми экономиками стран Запада и Азии. Кроме того, играет свою роль и то, что российские власти разогнали маховик инфляции, сами спровоцировали рост цен и падение покупательной способности населения.
Читайте ранее в этом сюжете: Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский
Читайте развитие сюжета: Экономика РФ стала экспортно-колониальной – Владислав Жуковский