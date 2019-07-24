Москва, 24 июля 2019, 16:36 — REGNUM
Российская экономика устроена так, что доля потребительского спроса в ней очень низка — около 50% ВВП, в то время как в развитых странах она больше 60%, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя низкий размер прожиточного минимума в РФ.
Практика же, по словам Комолова, показывает, что, например, пособие по безработице, увеличенное в США на 1 доллар, прибавляет к росту ВВП 1 доллар 10 центов. Аналогичным образом обстоит дело и с прожиточным минимумом — чем больше денег на руках у населения, тем выше темпы экономического роста.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, правительство РФ не развивает внутренний российский рынок и уничтожает его, возлагая вместо этого надежды на увеличение нефтегазового экспорта, хотя мировая экономика в будущем может трансформироваться так, что спрос на углеводороды серьёзно упадёт.
Читайте ранее в этом сюжете: Для либералов внутренний рынок РФ не стоит ничего – Кагарлицкий