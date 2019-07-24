Москва, , 16:36 — REGNUM

Российская экономика устроена так, что доля потребительского спроса в ней очень низка — около 50% ВВП, в то время как в развитых странах она больше 60%, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя низкий размер прожиточного минимума в РФ.

«Естественно, если денег на руках у населения мало, то и спрос оно создает низкий в экономике, — сказал эксперт. — Российская же экономика устроена так, что доля потребительского спроса в ней очень низка — около 50% ВВП, в то время как в развитых странах он больше 60%. Во Франции и Германии сложился богатый внутренний рынок. Это особенно важно в условиях мирового кризиса, который продолжается уже 10 лет, и деглобализации, когда сокращаются объёмы мировой торговли. Выигрывают те страны, которые опираются на широкий внутренний рынок. В России он относительно узок, и по этой причине экспортная сырьевая модель российской экономики не позволяет ей обеспечить догоняющего развития».

Практика же, по словам Комолова, показывает, что, например, пособие по безработице, увеличенное в США на 1 доллар, прибавляет к росту ВВП 1 доллар 10 центов. Аналогичным образом обстоит дело и с прожиточным минимумом — чем больше денег на руках у населения, тем выше темпы экономического роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, правительство РФ не развивает внутренний российский рынок и уничтожает его, возлагая вместо этого надежды на увеличение нефтегазового экспорта, хотя мировая экономика в будущем может трансформироваться так, что спрос на углеводороды серьёзно упадёт.

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