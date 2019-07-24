Москва, , 16:36 — REGNUM

В РФ есть все ресурсы для того, чтобы повысить прожиточный минимум, но они сконцентрированы у сырьевых олигархов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что размер прожиточного минимума в России за I квартал 2019 г. составил 10 753 рубля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на заявления некоторых российских чиновников о том, что денег в стране нет и нам надо «держаться», возможности для повышения прожиточного минимума в РФ есть, — сказал Комолов. — Однако необходимые для этого средства сконцентрированы не у тех, у кого надо. То есть у наших экспортно-ориентированных сырьевых олигархов, которые концентрируют на себя половину всей добавленной стоимости в экономике. Однако в силу высокого уровня социального расслоения все эти доходы, которые могли бы обратиться в высокие заработные платы, в высокие пенсии, пособия инвалидам, детские выплаты, остаются на счетах российских миллиардеров, формируют капитал, уходящий за границу, растрачиваются на финансовые биржевые спекуляции и превращаются в зарубежную недвижимость».

В конечном счёте ресурс, как полагает Комолов, которым обладает Россия как экономика, реализуется крайне неэффективно и не позволяет обществу обеспечить достойный уровень потребления. А поскольку граждане РФ, по словам Комолова, пока неспособны эффективно отстаивать свои жизненно важные интересы, то ресурсы от государства они получают по остаточному принципу — «лишь бы не выходили на голодные бунты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации предложило повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса из-за роста цен на продукты питания.

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