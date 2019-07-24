Киев, , 16:15 — REGNUM

На Украине сегодня, 24 июля, эксперты обсуждают конфликт вокруг дочерней компании «Нафтогаза» — «Укртрансгаз», долги которой, по мнению европейских трейдеров, представляют угрозу стабильности компании и надежности поставок, передает корреспондент ИА REGNUM

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что группа европейских трейдеров газа по сути «наехала» на «Нафтогаз», и почти прямо обвинила менеджеров украинской госкомпании в доведении до коллапса «Укртрансгаза».

»Ну не получается у Коболева (Андрей Коболев — глава «Нафтогаза») выглядеть честным в глазах международных партнеров… Больше того, заявления европейских газотрейдеров четко указывают на то, что «Нафтогаз» не способен управлять ГТС Украины. И пусть «Нафтогаз» создает внутри себя хоть пять операторов ГТС — но отношение к себе со стороны ЕС уже не изменит. Особенно за пять месяцев до истечения контракта с Россией о транзите газа», — отмечает специалист.

По мнению Корольчука, европейцев уже давно утомило «внутреннее перетягивание каната» — кто будет оператором ГТС Украины после разделения «Нафтогаза» .

«Для ЕС понятно, что функции транзитера будет выполнять определенная правительством компания «Магистральные газопроводы Украины». И для европейцев понятно, что «Нафтогаз» занимается волюнтаризмом, когда пытается «продавить» свою модель, которая позволит сохранить влияние на рынке и только закрепит его статус монополиста. Поэтому вывод ЕС прост — «Нафтогаз» это ненадежная компания, которая на каждом углу бьет себя в грудь и заявляет о выполнении третьего энергопакета, а на самом деле монополизирует рынок», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что по мнению трейдеров, если долги «Укртрансгаза» не будут выплачены в самое ближайшее время, то коммерческие поставки будут приостановлены, результатом чего станет риск коллапса системы.