Нягань, Югра, , 16:20 — REGNUM

В Нягани (ХМАО) обнаружен незаконный асфальто-бетонный завод. Предприятие работает без разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

Установлено, что бизнесмен, владеющий асфальто-бетонным заводом, не имеет проекта на санитарно-защитную зону и не подавал уведомление о ее установлении. В его адрес сотрудники Роспотребнадзора вынесли предостережение.

Кроме того, по просьбам садоводов, чьи участки соседствуют с асфальто-бетонным предприятием, проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха. На текущий момент отклонений от норм в воздухе рядом с заводом не установлено, сообщают в Роспотребнадзоре.