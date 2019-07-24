Москва, , 16:38 — REGNUM

Величина прожиточного минимума в РФ должна включать в себя не только расходы на еду и одежду, но и на самообразование, повышение культурного уровня и поддержание здоровья, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруда РФ утвердило размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рублей.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такая величина прожиточного минимума совершенно неадекватна экономическим реалиям РФ, — сказал Комолов. — Тем более что для современного человека минимальный набор материальных благ и доступа к услугам должен быть на более высоком уровне, чем в XX веке. Технологии делают товары дешевле, делают услуги доступнее и измерять бедность по доступу к еде, одежде и крыше над головой в XXI веке не совсем корректно. В эти 10 тысяч рублей, которые отмечает наше правительство в качестве прожиточного минимума, по сути дела входит только базовый набор благ, позволяющий человеку не умереть. То есть минимальный набор еды, одежды. Естественно, ипотека в этот набор также не входит, а значит, если у человека нет крыши над головой, то жилья на эти 10 тысяч рублей он себе обеспечить не сможет».

Не учитываются, по словам Комолова, и такие вопросы, как доступ к образованию, повышению культурного, научного уровня, доступ к обеспечению достаточного уровня здоровья, так как только здоровый человек может быть производительным работником.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заниженным прожиточный минимум в РФ назвал и экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Это, по его словам, связано с особенностями формирования этого показателя, и без серьёзного изменения всей государственной политики доходов населения перейти на более современные и адекватные методы расчёта прожиточного минимума достаточно сложно.

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