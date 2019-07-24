Москва, 24 июля 2019, 16:38 — REGNUM
Величина прожиточного минимума в РФ должна включать в себя не только расходы на еду и одежду, но и на самообразование, повышение культурного уровня и поддержание здоровья, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруда РФ утвердило размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рублей.
Не учитываются, по словам Комолова, и такие вопросы, как доступ к образованию, повышению культурного, научного уровня, доступ к обеспечению достаточного уровня здоровья, так как только здоровый человек может быть производительным работником.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заниженным прожиточный минимум в РФ назвал и экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Это, по его словам, связано с особенностями формирования этого показателя, и без серьёзного изменения всей государственной политики доходов населения перейти на более современные и адекватные методы расчёта прожиточного минимума достаточно сложно.
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