Москва, , 16:12 — REGNUM

Инфляция в России за период с 16 по 22 июля составила 0,1% после нулевого показателя неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, за период с начала июля потребительские цены выросли на 0,3%, с начала текущего года — на 2,8%.

За последнюю неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, баранину — на 0,4%, чай и карамель — на 0,2%. Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,5%, в том числе огурцы стали дешевле на 3,0%, картофель — на 2,9%, белокочанная капуста — на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук — на 2%.

В то же время помидоры подорожали на 2,3%, пшено — на 0,6%, свинина, рис и яблоки — на 0,5%, сосиски и сардельки — на 0,4%, мясо кур, мороженая рыба и сливочное масло — на 0,3%, варёные колбасы, мясные консервы, куриные яйца, сметана, сыры, макаронные изделия, вермишель и соль — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.