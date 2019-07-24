Москва, , 16:04 — REGNUM

Серийное производство новых IP-телефонов, созданных на основе российских компонентов, разместится в Санкт-Петербурге, на базе научно-производственного предприятия «Сигнал». Об этом 24 июля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Телефон будет выпускаться под маркой IVA. В настоящее время он проходит процедуру получения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Серийный выпуск, по планам предприятия, начнётся в четвертом квартале 2019 года.

Отмечается, что НПП «Сигнал» будет выполнять производство полного цикла — от выпуска, монтажа печатных плат и литья корпуса до финишной сборки, тестирования и упаковки изделия.

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