Москва, , 15:59 — REGNUM

Законопроект, направленный на разрешение предпринимателям РФ, подпавшим под санкции, рассматривать судебные споры только в судах РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Речь идет о законопроекте, вводящем ответные меры на недружественные действия США в отношении граждан и компаний из РФ. Так, если закон будет принят, то граждане РФ, подпавшие под санкции, получат право в одностороннем порядке изменить международные договоры с другими компаниями и организациями с тем, чтобы все судебные споры рассматривать в судах на территории РФ.

Сегодня граждане, которые оказались под санкциями, лишились возможности защищать свои права в судах иностранных стран, поэтому депутаты намерены защитить их права и интересы. В связи с этим, законопроект устанавливает, что при внесении изменений в международные договоры, иск к компаниям и гражданам, подпавшим под санкции, должен предъявляться только в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождении этого гражданина в РФ.

Законопроект также устанавливает право таких граждан подать заявление в российский суд о прекращении судебных разбирательств в других юрисдикциях. Такие нормы станут возможны, если граждане или компания не заключали международные договоры и соглашения. А в случае невыполнения такого требования судов РФ, ответчикам, отказавшимся отзывать свои иски из международных судов, придется уплатить судебный штраф в размере суммы, которую они хотели взыскать с гражданина или компании РФ, подпавших под санкции.

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