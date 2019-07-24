Москва, , 15:55 — REGNUM

Компания «Космокурс» направила в Роскосмос материалы, которые подтверждают безопасность строительства частного космодрома, планируемого в Нижегородской области. Об этом заявил генеральный директор компании Павел Пушкин.

По его словам, документы отправили несколько недель назад. До настоящего времени ответа от госкорпорации ещё не поступало.

Пушкин добавил, что компания готовит проект стенда для огневых испытаний собственного ракетного двигателя.

«Сейчас мы делаем проект огневого стенда, то есть работаем со строительными организациями, и готовы приступать к его созданию на месте предполагаемого космодрома», — цитирует главу «Космокурса» ТАСС.

Он уточнил, что с Роскосмосом согласования строительства стенда не нужно, этот вопрос скорее нужно решать с Ростехнадзором, поскольку это «обычные промышленные вещи».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Космокурс» является резидентом «Сколково» и занимается созданием многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Первый полет запланирован на 2025 год. Экипаж будет включать 6 туристов и инструктора, время полета составит 15 минут, время в невесомости — около 5−6 минут, стоимость такой поездки будет варьироваться в диапазоне $200−250 тыс.

Ранее Пушкин говорил, что с точки зрения экологии запуски ракет будут безопасными, поскольку будет использоваться топливо на основе спирта и кислорода.

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