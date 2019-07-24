Сеул, , 16:02 — REGNUM

В течение трех лет правительство Южной Кореи потратит 151,6 млрд вон (~$1128,73 млн) на десять дата-платформ и сто дата-центров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, в текущем году в данную сферу будет инвестировано 64 млрд вон (~$54,34 млн) на строительство 10 дата-платформ и 72 дата-центров.

Известно, что платформы и дата-центры, которые будут построены в течение трех лет, будут играть важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий и развитию экосистем цифровых платформ.

Дата-центр, или центр обработки данных — это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет.