Москва, , 15:51 — REGNUM

Специалисты Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Киргизии (Киргизпатент) получили доступ к поисковой системе Роспатента, сообщает 24 июля пресс-служба российского ведомства со ссылкой на главу киргизской службы Динару Молдошеву.

«Наши специалисты могут проводить поисковую работу в данной системе», — сказала она.

В свою очередь руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что предоставление доступа к системе будет способствовать интеграции развитию научных, производственных и экономических связей между Россией и Киргизией.

«Кроме Киргизии подобные соглашения подписаны нашей федеральной службой с Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), а также ведомствами Казахстана и Молдовы», — сообщил Ивлиев.

Ранее Роспатент отказался регистрировать новую торговую марку компании Apple, под которой должна была продвигаться технология дополненной реальности.

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