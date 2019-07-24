Караганда, Казахстан, , 15:41 — REGNUM

В Карагандинской области Казахстана состоялась торжественная церемония открытия ферросплавного завода мощностью 180 тыс. тонн готовой продукции в год. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе председателя правительства республики.

В церемонии открытия завода принял участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. По его словам, ежегодный выпуск продукции планируется увеличить до 240 тыс. тонн. Глава правительства добавил, что в производственном процессе используются технологии, которые позволяют минимизировать влияние на окружающую среду.

Отмечается, что продукция завода будет экспортироваться в Россию, Турцию, Южную Корею и США. Доля казахстанской продукции в готовом товаре составляет 94%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года производство ферросплавов в Казахстане составило 706,8 тыс. тонн, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.