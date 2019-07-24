Астрахань, , 15:32 — REGNUM

Новый глава министерства здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов уже в конце августа 2019 года представит план оздоровления отрасли. Такое поручение, как сообщает пресс-служба облправительства, ему дал врио губернатора Игорь Бабушкин.

24 июля Орлов, который ранее возглавлял городскую больницу, был представлен региональному кабинету министров. Исполняющий обязанности председателя правительства Александр Шарыкин заявил, что Игорь Бабушкин при принятии решения о назначении Орлова руководствовался мнением медицинского сообщества региона и большим профессионализмом нового министра, который прошёл путь от педиатра до главного врача.

«Мы принимали это решение не просто, долгое время общались с профессиональным медицинском сообществом, и профессиональное сообщество очень позитивно высказалось по поводу Фёдора Викторовича», — сказал Шарыкин.

Среди проблем, которые предстоит решить Орлову, Шарыкин назвал повышение доступности медицинской помощи на селе. «Это вопрос обучения и распределения, вопрос, связанный с целевиками, которые неохотно едут в село. Нужно понять, какие необходимо сделать решения, и создать условия, чтобы мы смогли эту задачу решить», — сказал и.о. председателя правительства Астраханской области.

Орлов в свою очередь пообещал, что на новой должности будет руководствоваться принципами открытости и исполнительности. Свои предложения по совершенствованию системы здравоохранения региона он представит медицинскому сообществу на расширенном совещании в конце августа.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство министерства здравоохранения Астраханской области сменено после визита в региона главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. Она, в частности, раскритиковала теперь уже бывшего министра Ольгу Гребнёву за работку по подготовке новых кадров, когда выяснила, что даже целевые студенты не собираются после окончания медвуза работать в медучреждениях первичного звена. «Мы вводили механизмы целевого приема и целевого обучения на старших курсах, чтобы решить проблему дефицита кадров в первичном звене. Это очень важная тема и надо над ней поработать. Это касается областного минздрава, который должен управлять этим механизмом, и профессорско-преподавательского состава университета», — сказала Вероника Скворцова.

«После работы комиссии федерального минздрава выявлено много проблемных мест, — рассказал по итогам визита врио губернатора Игорь Бабушкин. — Совместно с Вероникой Игоревной выработали четкое понимание, на каких проблемах в медицине региона важно сосредоточиться в первую очередь. На самом деле, очевидны и понятны. Вся наша деятельность должна быть направлена на исправление ситуации, на создание условий для развития медицины, для воспитания кадров».

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Скворцова, в частности, посетила детскую городскую поликлинику №1, ознакомилась с реализацией проекта «Бережливая поликлиника» и вместе с Бабушкиным заложила первый камень в основание нового корпуса областного перинатального центра. На его строительство выделено 1,2 млрд рублей, 300 миллионов из них поступят уже в 2019 году. Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года.

«Министр сделала очень важный акцент — ресурсов на этот проект достаточно, главное их правильно использовать. Согласен. За эффективностью будем следить на всех этапах строительства», — рассказал Игорь Бабушкин.