Сеул, , 15:47 — REGNUM

В июне 2019 года индекс физического объема экспорта Южной Кореи сократился на 7,3%, что является самым большим падением с января 2016 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс физического объема экспорта в апреле текущего года увеличился на 2,2%, однако уже в мае, напротив, сократился на 3,3%.

Известно, что индекс объема экспорта компьютеров, электронных и оптических приборов сократился на 8,7%, химической продукции — 6,2%. С другой стороны, индекс объема экспорта интегральных микросхем увеличился на 21%.

В июне 2019 года общий объем экспорта сократился на 15,5%, что является самым большим падением с января 2016 года. Индекс физического объема импорта сократился на 6,7%.

В частности, индекс объема импорта вторичных продуктов сократился на 12,7%, оборудования для производства полупроводников — на 14,2%.