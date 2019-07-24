Владимир, , 15:17 — REGNUM

Во Владимирской области задолженность юридических и физических лиц за газ по итогам первого полугодия 2019 года составила почти миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

Поставщик газа направил в Арбитражный суд Владимирской области 266 исков о взыскании просроченной задолженности за потребленный газ с юридических лиц. Их общая сумма составила более 970 млн рублей. Из них около 521 млн рублей уже погашены.

За этот же период в суды отправлено более восьми тысяч исков о взыскании задолженности с физических лиц. Жители региона задолжали газовщикам почти 36 млн рублей. Суд уже принял решения о взыскании 22,5 млн рублей, оставшиеся дела находятся на рассмотрении.