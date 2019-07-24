Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM

Петербург бьет все рекорды по числу жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании и мог бы побороться за место в книге Гиннесса. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники аппарата ЦИК попросили главу горизбиркома Виктора Миненко объяснить, почему количество жалоб в ЦИК из северной столицы «в несколько раз больше, чем со всей России вместе взятой».

Миненко уточнил, что число жалоб на действия муниципальных избиркомов (ИКМО) в СПбИК уже приближается к двум тысячам. При этом более 500 жалоб поступило только на отказ в регистрации кандидатов.

«Конечно, от этих обращений мы испытываем… захлебываемся практически от этих жалоб. Идет политическая борьба, каждый пытается доказать свою правоту», — сказал Миненко.

Добавим, по данным «ГАС-Выборы» на вечер пятницы, 19 июля, «Единая Россия» выдвинула в Петербурге 1470 кандидатов в муниципалы, отказано в регистрации было четверым. В то же самое время, например, «Яблоко» выдвинула 558 человек, 225 из которых было отказано в регистрации. В ЦИК попросили Миненко проанализировать эти показатели, однако, по мнению главы горизбиркома, все партии сумели зарегистрировать исторически большое количество кандидатов. «Выборы у нас проходят довольно-таки живо», — считает он.

Элла Памфилова предложила Миненко разобраться в причинах гигантского потока заявлений о нарушениях, в которых «захлебывается» Петербург.

«Вы будете, как женщина в песках, погрязать и дальше в этих жалобах, если не проанализируете, что не так в ваших предупредительных и профилактических мерах. Где системные дефекты? Жалобы будут множиться по одним и тем же поводам. Вы вообще рискуете попасть в книгу Гиннесса, прославиться по количеству жалоб», — заявила она.

Член ЦИК Александр Кинев заметил, что еще неделю назад в горизбиркоме насчитывали лишь одну тысячу жалоб на действия ИКМО, сегодня же Миненко говорит уже о двух тысячах.

«Примерно 500 жалоб в неделю. До Книги рекордов Гиннесса недалеко», — согласился он с Памфиловой.