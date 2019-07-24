Нижний Новгород, , 15:09 — REGNUM

Единственным участников пяти аукционов на привлечение кредитных линий, объявленных министерством финансов Нижегородской области в июле, стало АО «Акционерный банк «Россия». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства привлекаются на один год с целью «финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете регионального бюджета в течение финансового года».

Банк предоставит региону три кредитных линии на сумму 1 млрд рублей каждая, процентная ставка составит 8,5% годовых. Ещё два кредита по 500 млн рублей привлекаются с аналогичной ставкой.

В июне минфин также объявлял конкурсы по выбору банка в рамках привлечения кредитов на сумму 6 млрд рублей, однако позднее все процедуры были отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в структуре госдолга Нижегородской области коммерческие кредиты отсутствуют. По состоянию на 1 июля 2019 года, госдолг региона составил 62,857 млрд рублей. Основную часть госдолга составляют государственные ценные бумаги — 42,7 млрд рублей или 62,7%. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составляет 19,957 млрд рублей или 31,7%. Также в структуре госдолга представлены госгарантии на сумму 200,735 млн рублей или 0,3%.

Годом ранее к 1 мая регион избавился от коммерческих кредитов, а уже на 22 июня было намечено проведение аукционов по привлечению банковских кредитов на 3,5 млрд рублей. Однако на тот момент госдолг составлял 70,4 млрд рублей.