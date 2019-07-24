Шанхай, Китай, , 14:58 — REGNUM

Инспекционную поездку в Шанхай совершил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, призвавший к углублению политики реформ и открытости, наращиванию динамики развития, обеспечению прогресса и улучшению социальной обстановки, уровня и условий жизни граждан, сообщает 24 июля Синьхуа.

В ходе визита Ли Кэцян посетил Шанхайскую зону свободной торговли, отметив необходимость совершенствования планирования и призвав ориентироваться на передовой международный опыт. Глава китайского правительства также побывал на предприятии Shanhai Electric Group, в компании «ИИ-остров Чжанцзян», связанной с разработками в области искусственного интеллекта, а также в иностранной компании по обучению персонала в сфере финансовых услуг IfFP Professional Skills Training.

Заслушав отчет о ситуации с предоставлением интернет-услуг, премьер Госсовета потребовал сокращения административных формальностей для предприятий и населения, а также более активного использования IT-технологий и возможностей, связанных со сферой использования больших данных.