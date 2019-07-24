Обнинск, Калужская область, , 14:57 — REGNUM

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А. Г. Ромашина Госкорпорации Ростех приступило к разработке нового остекления для кабин пилотов самолетов МС-21. Применение инновационных материалов позволит увеличить динамическую прочность остекления в 1,5 раза и снизить его массу на 15%. Об этом 24 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госкорпорации Ростех

Улучшенные характеристики авиалайнера будут достигнуты за счет применения разработанного учеными и инженерами «Технологии» высокопрочного пентаплекса, который способен выдержать удар птицы весом 1,8 кг на скорости более 600 км/час. Новые стекла для кабины пилотов МС-21 будут оснащены системой регулируемого электрообогрева, исключающей обледенение и запотевание даже при экстремальных метеорологических условиях. Кроме того, предприятие изготовит альтернативный вариант остекления из силикатного стекла.

«Мы уверены, что эта разработка будет востребована не только для проекта МС-21, но и для замещения импортной продукции в авиационной, судостроительной и железнодорожной отрасли», — считает исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Предприятие «Технология» намерена провести более 20 видов испытаний нового остекления, в частности на прочность, птицестойкость, герметичность, воздействие высоких и низких температур, молнии, статического электричества. К серийному выпуску нового остекления для кабин пилотов самолётов МС-21 предприятие «Технология» намерено приступить в 2021 году.