Брянск, , 14:52 — REGNUM

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2019 года в Брянской области составил 113,2% по отношению к аналогичному периоду 2018 году. Это позволило региону занять первое место среди субъектов Центрального Федерального округа по темпам роста. В целом по стране показатель составляет 102,6%, а в ЦФО — 107,4%. Такие данные опубликовал Брянскстат 23 июля.

В основном объём отгруженной продукции формируется предприятиями обрабатывающих производств, их вклад составляет 89,6%. Предприятия, занимающиеся энергетикой, обеспечили 7% статистики, водное хозяйство и компании по сбору и утилизации ТБО — 3,3%. На долю предприятий по добыче полезных ископаемых приходится 0,1%.

По данным Брянскстата, в регионе лидируют организации, производящие пищевые продукты. Меньше всего предприятий, которые занимаются производством мебели.