Сеул, , 15:03 — REGNUM

В июне 2019 года экспорт OLED-дисплеев из Южной Кореи в Японию увеличился на 129,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института информационных и коммуникационных технологий.

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года экспорт OLED-панелей в Японию составил $13,2 млн, а экспорт LCD-панелей $30,2 млн, что на 28,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт телевизоров в Китай сократился на 28%, во Вьетнам — на 10,2%, в Мексику — на 78%.

Известно, что Япония начала активно закупать OLED-панели с мая 2019 года. В мае текущего года экспорт телевизоров в Японию составил $12,7 млн.

Специалисты предполагают, что японские компании заранее пытались обеспечить нужный объем товара перед разгаром конфликта между Японией и Южной Кореей.

Известно, что мировой экспорт OLED-панелей составил $610 млн.