Киев, , 14:46 — REGNUM

Российская сторона уже сейчас может назначить дату следующей трёхсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии по вопросу о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. С таким заявлением выступил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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По его мнению, причин, чтобы этого не сделать, нет: «Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны».

При этом Витренко видит необходимость перед этой встречей провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии. Переговоры, по его словам, нужны «для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждение вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между Газпромом и «Нафтогазом».

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«Тогда и трёхсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений», — уверен Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что переговоров Киева с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту можно ожидать уже в ближайшее время.

Добавим, что ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял о готовности Киева «уже сейчас» начать переговоры с Москвой по составлению соглашения по транзиту газа, но на основе варианта, предложенного вице-президентом Еврокомисии Марошем Шефчовичем.

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