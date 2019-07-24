Сеул, , 15:02 — REGNUM

В мае 2019 года количество новых компаний в Южной Корее увеличилось на 0,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года в стране насчитывалось 108 214 новых компаний, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что количество компаний, работающих в сфере услуг увеличилось на 22,1%, в сфере науки и технологий — на 17,8%, в сфере искусства, досуга — на 23%, в сфере образования — на 15,4%, в сфере розничной торговли — 7,6%, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 2,7%.

С другой стороны, количество компаний работающих в сфере обрабатывающей промышленности, напротив, сократилось на 5,2%, в сфере ИКТ — на 4,3%. Кроме того, 9 076 компаний была открыто корпоративными предпринимателями, 99 138 компаний — индивидуальными предпринимателями.

Известно, что количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, сократилось на 1,8%, до 50 113 предприятий, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели, напротив, увеличилось на 1,9%, до 58 021 предприятия.