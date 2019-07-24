Москва, , 14:44 — REGNUM

Чуть более 38% от всего объема парка легковых машин в России составляют иномарки импортного производства. Об этом 24 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации аналитического агентства, в РФ около 16,6 млн машин ввезено из-за рубежа. По количеству машин лидируют среди ввезенных иномарок авто японской компании Toyota. На 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 3,5 млн машин данного бренда, которые прибыли к нам из-за рубежа. Стоит отметить, что это 92% от всех машин Toyota, зарегистрированных в РФ.

Вторую строчку в этом рейтинге занимают автомобили Nissan с результатом 1,6 млн единиц. Это соответствует 75% от всех легковых автомобилей этой автокомпании в российском автопарке. На третьем месте расположились автомобили компании Mitsubishi. В российском автопарке находится около одного млн автомобилей японского автопроизводителя (88% ввезенных автомобилей из-за границы).

Четвертое и пятое места занимают соответственно Volkswagen (828 тыс. ед.) и Hyundai (752 тыс. ед.).

Далее идут: Honda (746 тыс. ед.), Daewoo (725 тыс. ед.), Mercedes-Benz (664 тыс. ед.), Audi (604 тыс. ед.) и Mazda (589 тыс. ед.).

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