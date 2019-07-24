Москва, , 14:29 — REGNUM

Возможность подпавшим под санкции переводить рассмотрение судебных споров в российскую юрисдикцию, защитит экономику РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.

Инициативу депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении сегодня, 24 июля.

«Поддерживаю этот законопроект, думаю, что все наши коллеги поддержат его. Это правильные меры, мы должны защищать свою страну, защищать ее экономику, защищать наших бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями», — заявил Володин.

Он напомнил, что депутаты Госдумы неоднократно заявляли о недопустимости санкционных и торговых войн.

«США и ряд других стран под видом санкций продвигают свою экономику, продвигают свою повестку и свои решения. Мы должны делать все, для того чтобы от этого не страдала наша экономика, наши граждане. Поэтому закон в первую очередь направлен на защиту именно наших предпринимателей, наших руководителей предприятий, владельцев бизнеса, чтобы они не страдали от недружественных действий других государств», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что действия США направлены на то, чтобы сохранить свое преимущество на мировом рынке и не допустить новых игроков. При этом российская экономика развивается и во многих сегментах рынка становится конкурентом для США.

«Мы исходим из открытости торговли и из конкуренции — то, о чем мы всегда говорим. Поэтому мы и вступали во Всемирную торговую организацию, надеясь, что эти правила будут едины для всех. Но как оказалось, на деле эти правила писались для всех, но не для США или Великобритании. Вот эти две страны преуспели в лоббистской деятельности, продвижении своих фирм, своей продукции, причем неконкурентоспособной. Мы видим, как страдает от этого Европа — она страдает, теряет огромное количество рабочих мест, у нее закрывается производства, она теряет рынки, но при этом ничего поделать не может», — заявил Володин.

Он уверен, что такие действия со стороны США «очень негативно» скажутся на экономике европейских стран.

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