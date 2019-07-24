Москва, , 14:19 — REGNUM

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рекомендовано принять дополнительные меры для защиты союзного рынка от ненадлежащей и небезопасной продукции, ввозимой из третьих стран. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Отмечается, что созданию эффективной системы защиты рынка должен способствовать постоянный конструктивный диалог руководителей органов государственного контроля за соблюдением технических регламентов ЕАЭС. ЕЭК также рекомендовала алгоритм взаимодействия этих органов.

В комиссии считают, что предложенный регламент позволит выявлять ненадлежащую и небезопасную продукцию на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Ирана Хасан Рухани одобрил проект временного соглашения с ЕАЭС, который ведет к образованию зоны свободной торговли. Документ был ратифицирован в парламенте Ирана 10 июня.

Читайте также: Рухани одобрил создание зоны свободной торговли с ЕАЭС