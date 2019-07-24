Орел, , 14:11 — REGNUM

Водители трамваев в Орле готовы пойти на крайние меры, чтобы обратить на себя внимание властей, — объявить забастовку. Причина — тяжелые условия труда, низкие зарплаты и пришедшие в упадок инфраструктура и подвижной состав трамвайного депо муниципального «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

На то, что трамваи стали ходить реже, жители города жалуются в социальных сетях в последние несколько дней. Однако администрация ТТП опровергла информацию об «итальянской забастовке» водителей трамваев, заявив, что «проблемы известны и решаются». Вместе с тем, пишут «Орловские новости», в июле водители предупредили руководство МУПа об отказе работать по выходным, а в перспективе не исключают проведения забастовки. Как рассказали изданию водители, зарплата у водителей составляет 10−12 тысяч, час работы стоит 32 рубля 43 копейки, при этом рабочий день начинается в 05:10 и длится 10−11 часов. Проблемы и с количеством водителей: при штатном расписании в 118 человек по факту работает лишь 53, половина из которых пенсионного возраста.

«Мы не планируем перекрывать движение, мы только хотим, чтобы городские власти обратили на нас внимание и дали нам достойную заработную плату. У нас на 90% изношено путевое хозяйство, контактная сеть. Вагоны неисправны на 80%. Те, что работают, износили уже три срока эксплуатационных. Делать их нечем. Запчастей у нас нет. Купить их нам не на что», — цитирует издание одного из водителей.

МУП «ТТП» Орла испытывает финансовые сложности уже далеко не первый год, однако пока остается единственным в Орле муниципальным транспортным предприятием, после банкротства ПАТП-1. Отметим, что ранее КСП города опубликовала информацию о массе нарушений, выявленных на предприятии, однако директор ТПП назвал проверку «заказной».

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