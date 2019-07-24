Новотроицк, Оренбургская область, 24 июля 2019, 14:09 — REGNUM
В Новотроицке Оренбургское области 23 июля состоялся торжественный запуск линии брикетирования AKKERMANN METAL — современного, полностью автоматизированного производства металлургических брикетов, которое внедряет и намерена развивать Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в основу нового производства положена идея переработки металлургических шлаков для дальнейшего их использования в производстве стали. Новаторство состоит в том, что для этой цели теперь появилась возможность использовать металлоконцентрат самой мелкой фракции от 0 до 10 мм, спрессованный с цементом в высокопрочные брикеты с содержанием железа более 65 процентов и с различными добавками.
Производственная мощность новой линии 30 тонн брикетов в час, или 150 тысяч тонн в год. Подобные технологии уже используются в России и за рубежом. В Новотроицке от идеи до ее воплощения прошло три года, из них всего год — от начала строительства до пуска. Первая линия брикетирования — только начало. Сегодня это 16 новых рабочих мест. В перспективе данный проект предполагает в целом 3 млрд рублей инвестиций и создание до 90 рабочих мест.