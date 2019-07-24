Новотроицк, Оренбургская область, , 14:09 — REGNUM

В Новотроицке Оренбургское области 23 июля состоялся торжественный запуск линии брикетирования AKKERMANN METAL — современного, полностью автоматизированного производства металлургических брикетов, которое внедряет и намерена развивать Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в основу нового производства положена идея переработки металлургических шлаков для дальнейшего их использования в производстве стали. Новаторство состоит в том, что для этой цели теперь появилась возможность использовать металлоконцентрат самой мелкой фракции от 0 до 10 мм, спрессованный с цементом в высокопрочные брикеты с содержанием железа более 65 процентов и с различными добавками.

«Это радостное и действительно значимое событие — и с точки зрения экономики региона в целом, и, безусловно, очень важное для развития города. Новотроицк является территорией опережающего социально-экономического развития, открытие здесь нового производства — само по себе праздник, а нынешний еще и приурочен ко Дню металлурга, потому что продукция, которую будет производить новая линия, ориентирована на металлургическое производство. Причем важно, что производитель готов учитывать все потребности металлургов и идти навстречу. И самое главное, новая продукция будет востребована не только основным партнером — «Уральской сталью», но и другими металлургическими предприятиями страны, — сказала и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон.

Производственная мощность новой линии 30 тонн брикетов в час, или 150 тысяч тонн в год. Подобные технологии уже используются в России и за рубежом. В Новотроицке от идеи до ее воплощения прошло три года, из них всего год — от начала строительства до пуска. Первая линия брикетирования — только начало. Сегодня это 16 новых рабочих мест. В перспективе данный проект предполагает в целом 3 млрд рублей инвестиций и создание до 90 рабочих мест.

«Мы рады, что такие перспективные производства открываются в нашем городе, и, что немаловажно, сырьем в данном случае являются отходы металлургического комбината. Шлаковые отвалы будут постепенно перерабатываться, таким образом, этот проект вносит свой позитивный вклад в экономику и в экологию города», — подчеркнул глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.