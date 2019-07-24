Монца, Италия, , 14:04 — REGNUM

Местный совет Монцы принял решение о выделении 27,5 млн евро на реализацию проекта продления пятой ветки миланского метро до своего города, передает Affari Italiani в среду, 24 июля.

Согласно ранее заключенным договоренностям, региональные и местные власти должны выделить на реализацию этого проекта 365 млн евро, что составляет около 29% от общей стоимости проекта (1,25 млрд евро). Остальную часть средств вложит правительство страны.

Инициаторы проекта отмечают, что его реализация позволит не только улучшить транспортное сообщение в этой части региона Ломбардия, но также пойдет на пользу экологии, поскольку снизит автомобильный трафик.

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