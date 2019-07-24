Рязань, , 14:02 — REGNUM

Администрация Рязани решила отложить строительство экопарковок, планы которого обсуждались ранее. В мэрии считают, что устройство подобных автостоянок пока нецелесообразно. Стоимость строительства экологичной стоянки значительно превышает стоимость парковки из асфальтобетона. Содержание и уборка подобных мест также обходится бюджету не дёшево.

Мнение администрации опубликовал Рязанский городской сайт. В мэрии подчеркнули, что экопарковки не позволят «закрыть вопрос массовой нехватки парковочных мест». По данным комитета по бюджету и налоговой политики Рязанской городской Думы, на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году планируют направить 197 млн рублей.

Первую экопарковку — территорию для стоянки автомобиля, засеянную газонной травой и укреплённую специальной решёткой — открыли в Рязани в октябре 2017 года. Предполагалось, что таких мест в городе будет 40. По данным мэрии, в 2018 году для автолюбителей обустроили 99 стандартных асфальтобетонных парковок.