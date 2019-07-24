Душанбе, , 14:00 — REGNUM

Руководство ОАО «Таджиксодиротбанк» подписало в Китае два инвестиционных соглашения. Об этом 24 июля заявил председатель Национального банка республики Джамшед Нурмахмадзода, сообщает издание «Авеста».

По его словам, иностранные инвестиции являются главным условием развития двух банков. При этом глава Нацбанка не уточнил, с какими именно китайскими партнерами подписаны соглашение и в какие сферы планируется направить инвестиции.

Напомним, в декабре 2018 года ОАО «Таджиксодиротбанк» подписало предварительное инвестиционное соглашение китайской «Корпорацией железных дорог Джунань» и с саудовской инвестиционной компанией Saudi Investment Group.

В начале 2018 года «Таджиксодиротбанк» получил 2,25 млрд сомони ($239 млн) в качестве государственной поддержки. Основным условием финансовой помощи было привлечение инвестиций. Деньги были предоставлены на пять лет под 2% годовых.

Читайте также: Китай может выкупить один из крупнейших банков Таджикистана