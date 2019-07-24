Киев, , 13:54 — REGNUM

Для украинской экономики рост цен на электроэнергию станет большим шоком, из-за ввода рынка электроэнергии. Об этом 24 июля заявил представитель президента в правительстве Украины Адрей Герус.

Он призвал кабинет министров Украины и национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) принять комплекс ранее утвержденных мер для снижения цен на электроэнергию для промышленности и небытовых потребителей.

«Сегодня буду общаться с НКРЭКП и правительством, чтобы принять решение, чтобы не было повышения при вводе новой модели рынка. Для украинской экономики станет большим шоком рост цены на электроэнергию. Рост связан с тем, что все производители стали продавать свою электроэнергию дороже, все без исключения. Также стало больше производителей на «зеленом тарифе». Поскольку их стало больше, для них нужно больше денег. Это также влияет на тариф для конечного потребителя», — рассказал Герус.

Он выразил надежду, что уже с 1 сентября цены на электроэнергию снизятся.

«Принятие комплексных решений может дать снижение тарифа на электроэнергию для предприятий и промышленности, всех небытовых потребителей (школ, больниц, детских садиков), надеюсь, с 1 сентября… Эти решения можно принять с этим правительством, если нет, то в сентябре примем с новым правительством и парламентом», — уточнил Герус.

По его словам, рост цен на электроэнергию отразится на росте стоимости товаров и услуг.

«Водоканалы уже хотят повысить на 15% тариф на холодную воду. Если бы тариф для предприятий рос и это никто не чувствовал, тогда тариф для населения можно было бы установить в «ноль», а для предприятий — 10 грн. за кВт. Так экономика не работает. Рост тарифов закладывается в стоимость услуг и товаров. Нужно принимать решения, чтобы не было резкого роста. Это отразится на всех…», — предупредил Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля на Украине запущен рыночный механизм оптовой торговли электроэнергией. В результате перехода к новой модели продаж производители повысили стоимость электроэнергии. Указаннаяреформа рынка электроэнергии стартовала после подписания Украиной соглашения об Ассоциации с ЕС. Таким образом, Киев имплементировал нормы, предусмотренных Третьим энергетическим пакетом ЕС.