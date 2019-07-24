Киев, , 13:47 — REGNUM

В январе 2019 года может остановиться транзит российского газа по украинской газотранспортной системе. Об этом 24 июля заявил представитель президента в правительстве Украины Андрей Герус.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В январе может быть остановлен транзит российского газа. Тогда могут быть определенные нестабильности и трудности, но сейчас мы работаем над тем, чтобы к этому быть максимально готовыми: иметь достаточные запасы газа в подземных газовых хранилищах. Транзитный контракт действует по 31 декабря. На транзит с 1 января контракта нет. Возможно, будет подписан новый. Тут стоит ожидать переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом», украинской и российской стороной относительно газа и транзита», — сказал Герус.

При этом он не смог спрогнозировать стоимость газа в новом отопительном сезоне 2019−2020 гг.

«Я не знаю, что будет в следующем отопительном сезоне, потому что пока мы не можем понять, какие будут рыночные тенденции. То, что мы видим по августу, цена для промышленности традиционно снижается. Сейчас все нормально, все стабильно. Каких-то тревожных сигналов на ближайшие месяцы нет», — добавил Герус.

Кроме того, он предложил перенести либерализацию рынка газа с 1 января на весну 2020 года.

«Сейчас есть действующее постановление, которое предусматривает либерализацию рынка с 1 января. При этом неизвестно, что в январе будет с транзитом. Это может иметь определенные специфические последствия. Целесообразно проводить либерализацию именно в весенние месяцы — март, апрель или май. Тогда это будет проходить более мягко», — подытожил Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа через Украину. По его словам, российская компания уже уведомляет западных потребителей о прекращении транзита через территорию Украины.

«Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — сказал Коболев.

Он сообщил, что с 1 января 2020 года «Нафтогаз» передаст газотранспортную систему (ГТС) в управление отдельной компании, которая сможет подписать транзитный контракт с «Газпромом».