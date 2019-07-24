Москва, , 13:35 — REGNUM

Специалисты Нижегородской ГЭС начали работы по замене гидроагрегата со станционным № 2, сообщает 24 июля пресс-служба компании «РусГидро».

Гидроагрегат станет первым, замененным на станции в рамках программы комплексной модернизации РусГидро. До конца 2020 года энергетики полностью заменят гидротурбину, гидрогенератор, другие элементы агрегата. Отмечается, что в результате его мощность увеличится на 7,5 МВт и составит 72,5 МВт. Новый гидроагрегат произведён российским концерном «Силовые машины», работы по замене оборудования выполняет АО «Гидроремонт — ВКК» (дочернее общество РусГидро).

Второй гидроагрегат Нижегородской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1955 году и отработал более 60 лет. За это время гидроагрегат выработал почти 14 миллиардов кВт∙ч электроэнергии и к настоящему времени устарел.

Читайте также: За год на российских ГЭС заменили восемь гидроагрегатов мощностью 659 МВт