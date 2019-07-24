Шанхай, Китай, , 13:32 — REGNUM

Представители южнокорейской авиакомпании Eastar Jet подписали соглашение о стратегическом партнерстве с представителями китайской бюджетной авиакомпанией Spring Airlines. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось вчера, 23 июля, в пятизвездочном отеле Hilton Shanghai Hongqiao.

Известно, что обе авиакомпании планируют осуществлять перелеты по маршруту Инчхон-Шанхай, чтобы удовлетворить спрос на самый популярный маршрут и повысить удобство выбора времени.

Кроме того, компании также будут осуществлять перелеты по маршруту Чеджу-Шанхай в зимнее время года.

Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet запустила прямой рейс Инчхон-Шанхай 12 июля 2019 года. Известно, что авиакомпания будет осуществлять перелеты по данному маршруту семь раз в неделю.

С августа 2019 года авиакомпания планирует запустить прямой рейс Инчхон — Чжэнчжоу, а в сентябре Чхонджу — Чжанцзяцзе.