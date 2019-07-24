Минск, , 13:28 — REGNUM

Постановлением минтруда и соцзащиты Белоруссии № 37 от 19 июля утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Об этом 23 июля сообщил белорусский Национальный правовой интернет-портал.

БПМ в среднем на душу населения на период с 1 августа по 31 октября 2019 годаустановлен в размере 230,91 белорусских деноминированных рублей (с 1 мая по 31 июля 2019 г. — BYN224,02). По курсу Нацбанка Белоруссии на 19 июля новый размер БПМ был эквивалентен $113,74 (почти 7,2 тыс. российских рублей в эквиваленте).

Размеры БПМ для трудоспособного населения составят BYN257,05 (7,9 тыс. российских рублей), пенсионеров — BYN176,75 (5,5 тыс. руб.), студентов — BYN223,93 (6,9 тыс. руб.), детей до 3 лет — BYN147,18 (4,5 тыс. руб.), детей от 3 до 6 лет — BYN203,38 (6,3 тыс. руб.), детей в возрасте от 6 до 18 лет — BYN250,19 (7,8 тыс. руб.).

С изменением БПМ будут увеличены пенсии, доплаты к ним и пособия.